Ізраїль знищив тисячі установок "Хезболли" на півдні Лівану

Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала військові об'єкти "Хезболла" на півдні Лівану. Знищені тисячі установок терористів, якими вони планували обстрілювати ізраїльську територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Армії оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі.
Останні ізраїльські удари були нанесені після того, як вдень у суботу винищувачі завдали ударів по близько 180 цілях на півдні Лівану. Вони знищили тисячі стволів ракетних установок, підготовлених для атак на Ізраїль.
Водночас, офіційні особи запровадили нові обмеження для жителів Хайфи та північних районів Ізраїлю, адже країна готується до ймовірного широкомасштабного нападу ліванських терористів у найближчі години, після важких ударів внаслідок численних атак за останні дні.
Прес-секретар ЦАХАЛу, контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що в суботу з Лівану було випущено близько 100 ракет по північному Ізраїлю.
Прильоти по території Лівану можна побачити на цьому відео:
На тлі бойових дій прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу в суботу ввечері провів консультації з міністрами та вищими посадовими особами оборонного відомства з питань безпеки.
Хагарі сказав, що можуть бути додаткові зміни в керівних принципах залежно від розвитку подій, і попередив, що ракети можуть бути запущені по Ізраїлю в найближчі години.
"Якщо будуть якісь подальші зміни, вночі чи завтра, ми негайно оновимо. Цілком можливо, що в найближчі терміни по Ізраїлю можуть бути запущені ракети та інші загрози. Ми просимо вас дотримуватися вказівок Командування тилу", - сказав він.
Головнокомандувач військово-повітряних сил Ізраїлю генерал-майор Томер Бар сказав, що армія країни перебуває у найвищій бойовій готовності.
За останні кілька тижнів суттєво зросла інтенсивність і частота обстрілів між Ізраїлем і терористами угруповання "Хезболла", що базується в Лівані.
17 та 18 вересня у Лівані вибухнули сотні пейджерів, телефонів, гаджетів та інших електронних пристроїв у причетних до "Хезболли" людей. Вибухівку заклали співробітники ізраїльської спецслужби "Моссад", операція готувалася щонайменше 15 років.
20 вересня ізраїльська армія вдарила по Бейруту та ліквідувала голову Оперативного підрозділу "Хезболли" Ібрагіма Акіла.
Вдень 21 вересня армія Ізраїлю випустила ракети по Лівану. Терористи "Хезболли" відповіли вогнем у відповідь.
У США стурбовані ризиком виникнення масштабної війни між Ізраїлем та "Хезболлою".
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