Ізраїль знищив секретний ядерний об'єкт Ірану

Армія Ізраїлю завдала точного удару по таємному підземному комплексу "Мінзадехеї", де група іранських учених працювала над створенням ядерної зброї.
Про це заявив представник ЦАХАЛ бригадний генерал Ефі Дефрін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Читайте також: Іран заявив про удар по ядерному об'єкту в Натанзі: що говорять у МАГАТЕ
Як розповів Дефрін, знищений об'єкт розташовувався на околиці Тегерана і був частково вкопаний у землю для захисту від повітряних атак. На базі "Мінзадехеї" група іранських фахівців таємно розвивала технології, необхідні для виготовлення ядерних боєголовок.
У ЦАХАЛ зазначили, що розвідка Ізраїлю відстежувала переміщення іранських учених-ядерників. Це дало змогу точно визначити їхнє нове місце роботи та завдати руйнівного удару по комплексу.
В Армії оборони Ізраїлю звернули увагу, що після "12-денної війни" в червні 2025 року, коли іранська ядерна інфраструктура вже зазнавала серйозних атак, Тегеран не зупинив свою військову програму.
Нагадаємо, 28 лютого ситуація на Близькому Сході загострилася після превентивного удару Ізраїлю і США по території Ірану. Операція стала відповіддю на остаточний крах ядерних переговорів 26 лютого і відмову Тегерана від поступок.
В атаці було задіяно близько 200 ізраїльських винищувачів, які вразили понад 500 цілей, включно з об'єктами ППО, ракетними установками та урядовими резиденціями в Тегерані, Ісфахані та інших містах.
Унаслідок атаки Ізраїлю і США вдалося ліквідувати верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.