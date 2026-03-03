Израиль уничтожил секретный ядерный объект Ирана

Секретная разработка под землей

Как рассказал Дефрин, уничтоженный объект располагался на окраине Тегерана и был частично врыт в землю для защиты от воздушных атак. На базе "Минзадехеи" группа иранских специалистов тайно развивала технологии, необходимые для изготовления ядерных боеголовок.

В ЦАХАЛ отметили, что разведка Израиля отслеживала перемещение иранских ученых-ядерщиков. Это позволило точно определить их новое место работы и нанести разрушительный удар по комплексу.

Ядерная программа

В Армии обороны Израиля обратили внимание, что после "12-дневной войны" в июне 2025 года, когда иранская ядерная инфраструктура уже подвергалась серьезным атакам, Тегеран не остановил свою военную программу.