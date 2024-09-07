Ізраїль знищив командний пункт ХАМАС, розміщений у школі в Секторі Газа

Ізраїльська армія знищила командний центр терористів ХАМАС у Секторі Газа, що розташовувався в колишньому навчальному закладі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

За даними ЦАХАЛу, за останні місяці було завдано десятки авіаударів по об’єктах ХАМАС, розташованих у школах та інших локаціях, що використовуються бойовиками як притулки для цивільних осіб.

Водночас, палестинські ЗМІ повідомили про кілька жертв атаки.

"Перед нанесенням удару було вжито численних заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, включаючи використання високоточних боєприпасів, повітряне спостереження і додаткову розвідку", - йдеться у повідомленні.

Терористи ХАМАС використовували центр для планування та реалізації терористичних атак проти військ ЦАХАЛ й Ізраїлю.

Зазначається, що командно-диспетчерський центр терористів розташовувався у приміщенні, яке раніше слугувало школою "Халіма ас-Садійя" на півночі Сектора Газа.

Вбивство ізраїльських заручників

Нещодавно терористи ХАМАС вбили шістьох заручників Ізраїлю у тунелях в Секторі Газа. Страта відбулася в момент наближення ізраїльських військових до місця дислокації бойовиків.

Через цей теракт, в Ізраїлі спалахнули масштабні акції протесту. Люди вимагають від уряду Нетаньягу оперативно укласти угоду про припинення вогню та звільнити заручників ХАМАС.

Інцидент поставив під сумнів швидке укладання угоди про припинення вогню й обмін заручниками між Ізраїлем та палестинським угрупованням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.