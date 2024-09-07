Ізраїль знищив командний пункт ХАМАС, розміщений у школі в Секторі Газа
Ізраїльська армія знищила командний центр терористів ХАМАС у Секторі Газа, що розташовувався в колишньому навчальному закладі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Зазначається, що командно-диспетчерський центр терористів розташовувався у приміщенні, яке раніше слугувало школою "Халіма ас-Садійя" на півночі Сектора Газа.
Терористи ХАМАС використовували центр для планування та реалізації терористичних атак проти військ ЦАХАЛ й Ізраїлю.
"Перед нанесенням удару було вжито численних заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, включаючи використання високоточних боєприпасів, повітряне спостереження і додаткову розвідку", - йдеться у повідомленні.
Водночас, палестинські ЗМІ повідомили про кілька жертв атаки.
За даними ЦАХАЛу, за останні місяці було завдано десятки авіаударів по об’єктах ХАМАС, розташованих у школах та інших локаціях, що використовуються бойовиками як притулки для цивільних осіб.
Вбивство ізраїльських заручників
Нещодавно терористи ХАМАС вбили шістьох заручників Ізраїлю у тунелях в Секторі Газа. Страта відбулася в момент наближення ізраїльських військових до місця дислокації бойовиків.
Через цей теракт, в Ізраїлі спалахнули масштабні акції протесту. Люди вимагають від уряду Нетаньягу оперативно укласти угоду про припинення вогню та звільнити заручників ХАМАС.
Інцидент поставив під сумнів швидке укладання угоди про припинення вогню й обмін заручниками між Ізраїлем та палестинським угрупованням.
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