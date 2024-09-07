Израиль уничтожил командный пункт ХАМАС, размещенный в школе в Секторе Газа
Израильская армия уничтожила командный центр террористов ХАМАС в Секторе Газа, который располагался в бывшем учебном заведении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что командно-диспетчерский центр террористов располагался в помещении, которое ранее служило школой "Халима ас-Садийя" на севере Сектора Газа.
Террористы ХАМАС использовали центр для планирования и реализации террористических атак против войск ЦАХАЛ и Израиля.
"Перед нанесением удара были приняты многочисленные меры для уменьшения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведку", - говорится в сообщении.
В то же время, палестинские СМИ сообщили о нескольких жертвах атаки.
По данным ЦАХАЛа, за последние месяцы были нанесены десятки авиаударов по объектам ХАМАС, расположенных в школах и других локациях, используемых боевиками как убежища для гражданских лиц.
Убийство израильских заложников
Недавно террористы ХАМАС убили шестерых заложников Израиля в туннелях в Секторе Газа. Казнь произошла в момент приближения израильских военных к месту дислокации боевиков.
Из-за этого теракта, в Израиле вспыхнули масштабные акции протеста. Люди требуют от правительства Нетаньяху оперативно заключить соглашение о прекращении огня и освободить заложников ХАМАС.
Инцидент поставил под сомнение быстрое заключение соглашения о прекращении огня и обмен заложниками между Израилем и палестинской группировкой.
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