Израиль уничтожил командный пункт ХАМАС, размещенный в школе в Секторе Газа

Израильская армия уничтожила командный центр террористов ХАМАС в Секторе Газа, который располагался в бывшем учебном заведении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что командно-диспетчерский центр террористов располагался в помещении, которое ранее служило школой "Халима ас-Садийя" на севере Сектора Газа.

Террористы ХАМАС использовали центр для планирования и реализации террористических атак против войск ЦАХАЛ и Израиля.

"Перед нанесением удара были приняты многочисленные меры для уменьшения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведку", - говорится в сообщении.

В то же время, палестинские СМИ сообщили о нескольких жертвах атаки.

По данным ЦАХАЛа, за последние месяцы были нанесены десятки авиаударов по объектам ХАМАС, расположенных в школах и других локациях, используемых боевиками как убежища для гражданских лиц.