Блінкен закликав Ізраїль та ХАМАС подолати розбіжності в угоді про припинення вогню

Ізраїль та палестинське угруповання ХАМАС мають погодити решту спірних питань для досягнення угоди про припинення вогню в Секторі Газа.

"Виходячи з того, що я бачив, 90% питань узгоджено, але є кілька критичних питань, які залишаються, зокрема так званий "Філадельфійський коридор" на південній околиці Сектора Газа, що межує з Єгиптом", - сказав він під час прес-брифінгу на Гаїті.

Очільник американської дипломатії також зазначив, що угода вміщує деякі прогалини стосовно того, як відбувається обмін ізраїльськими заручниками і палестинськими ув'язненими.

"Я очікую, що найближчими днями ми поділимося з Ізраїлем, а вони (Катар і Єгипет. - ред.) поділяться з ХАМАС нашими думками про те, як саме вирішити питання, що залишилися", - сказав Блінкен.