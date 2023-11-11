Ізраїль знищив командира роти ХАМАСа, який утримував в заручниках жителів Сектора Газа

"Два дні тому речник ЦАХАЛу повідомив, що Сіам утримував у заручниках близько 1000 жителів Гази в лікарні Рантісі і перешкоджав їхній евакуації на південь заради їхньої безпеки", - пише пресслужба.

Ахмед Сіам був ліквідований під час перебування в школі "Аль-Бурак", де також переховувалися і були вбиті інші терористи під його командуванням.

Як стверджує ЦАХАЛ, ситуація з бойовиком вкотре демонструє те, що ХАМАС використовує цивільних в якості живого щита.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. Під час нападу терористи вбивали й викрадали не лише військових, але й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів. Вже 27 жовтня було розпочато наступальну активність на Секторі Газа.

Згідно з нещодавніми даними ЦАХАЛу, ХАМАС наразі втратив контроль над північною частиною Сектора Гази.

За словами прем'єр-міністра Біньямін Нетаньяху, Ізраїль залишиться контролювати Сектор Газа після закінчення війни