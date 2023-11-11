Израиль уничтожил командира роты ХАМАСа, удерживавшего в заложниках жителей Сектора Газа

"Два дня назад представитель ЦАХАЛа сообщил, что Сиам удерживал в заложниках около 1000 жителей Газы в больнице Рантиси и препятствовал их эвакуации на юг ради их безопасности", - пишет пресс-служба.

Ахмед Сиам был ликвидирован во время пребывания в школе "Аль-Бурак", где также скрывались и были убиты другие террористы под его командованием.

Как утверждает ЦАХАЛ, ситуация с боевиком в очередной раз демонстрирует то, что ХАМАС использует гражданских в качестве живого щита.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время нападения террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим со своей стороны начал операцию против террористов. Уже 27 октября была начата наступательная активность на Секторе Газа.

Согласно недавним данным ЦАХАЛа, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газы.

По словам премьер-министра Биньямин Нетаньяху, Израиль останется контролировать Сектор Газа по окончании войны.