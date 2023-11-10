ua en ru
Пт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЦАХАЛ контролюватиме Сектор Газа після завершення війни, - Нетаньяху

П'ятниця 10 листопада 2023 16:48
UA EN RU
ЦАХАЛ контролюватиме Сектор Газа після завершення війни, - Нетаньяху Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

ЦАХАЛ залишиться контролювати Сектор Газа після закінчення війни.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Сили ЦАХАЛу залишаться контролювати смугу, ми не віддамо її міжнародним силам", - заявив він на зустрічі з мерами прикордонних міст Гази.

Останніми тижнями американські офіційні особи висловлювали ідею про те, що якісь міжнародні сили, можливо, за участю військ сусідніх арабських країн, керуватимуть безпекою в Секторі Гази протягом проміжного періоду, доки його не повернуть під контроль функціонуючого палестинського уряду, яким, як сподіваються у Вашингтоні, стане Палестинська адміністрація.

Однак Нетаньяху, схоже, повністю відкинув цю ідею.

Мери сказали Нетаньяху, що хочуть отримати іншу реальність у сфері безпеки після закінчення війни, і закликали його не погоджуватися на припинення вогню доти, доки не буде вбито останнього терориста в Газі.

Нетаньяху також пообіцяв мерам, що уряд надасть прикордонним містам Гази економічну допомогу, щоб компенсувати збитки, завдані під час нападу 7 жовтня.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Під час атаки терористи вбивали та викрадали не лише військових, а й цивільних. Зокрема, Ізраїль регулярно обстрілювали із Сектору Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.

27 жовтня було розпочато наступальну операцію на Сектор Газа. Станом на 9 листопада, згідно з даними ЦАХАЛу, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Гази.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сектор Газа Нетаньяху Ізраїль
NEWS
В ГУР підтвердили враження двох десантних кораблів у Криму та показали відео
В ГУР підтвердили враження двох десантних кораблів у Криму та показали відео
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом