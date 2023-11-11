ua en ru
Сб, 11 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ізраїль знищив командира роти ХАМАСа, який утримував в заручниках жителів Сектора Газа

Субота 11 листопада 2023 15:17
UA EN RU
Ізраїль знищив командира роти ХАМАСа, який утримував в заручниках жителів Сектора Газа Фото: Ізраїль знищив командира роти ХАМАСа, який утримував в заручниках жителів Сектора Газа (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Авіація армії оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) завдала удару по командиру роти ХАМАСа Ахмеду Сіаму. Бойовик утримував у заручниках близько 1000 жителів Гази в лікарні Рантісі й перешкоджав їх евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛ.

"Два дні тому речник ЦАХАЛу повідомив, що Сіам утримував у заручниках близько 1000 жителів Гази в лікарні Рантісі і перешкоджав їхній евакуації на південь заради їхньої безпеки", - пише пресслужба.

Ахмед Сіам був ліквідований під час перебування в школі "Аль-Бурак", де також переховувалися і були вбиті інші терористи під його командуванням.

Як стверджує ЦАХАЛ, ситуація з бойовиком вкотре демонструє те, що ХАМАС використовує цивільних в якості живого щита.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. Під час нападу терористи вбивали й викрадали не лише військових, але й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів. Вже 27 жовтня було розпочато наступальну активність на Секторі Газа.

Згідно з нещодавніми даними ЦАХАЛу, ХАМАС наразі втратив контроль над північною частиною Сектора Гази.

За словами прем'єр-міністра Біньямін Нетаньяху, Ізраїль залишиться контролювати Сектор Газа після закінчення війни

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Ізраїль
NEWS
Два Різдва? Чи зможе Україна швидко перейти на нові дати й звідки взялося 7 січня
Два Різдва? Чи зможе Україна швидко перейти на нові дати й звідки взялося 7 січня
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом