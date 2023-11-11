ua en ru
Сб, 11 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль уничтожил командира роты ХАМАСа, удерживавшего в заложниках жителей Сектора Газа

Суббота 11 ноября 2023 15:17
UA EN RU
Израиль уничтожил командира роты ХАМАСа, удерживавшего в заложниках жителей Сектора Газа Фото: Израиль уничтожил командира роты ХАМАСа, удерживавшего в заложниках жителей Сектора Газа (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Авиация армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командиру роты ХАМАС Ахмеду Сиаму. Боевик удерживал в заложниках около 1000 жителей Газы в больнице Рантиси и препятствовал их эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

"Два дня назад представитель ЦАХАЛа сообщил, что Сиам удерживал в заложниках около 1000 жителей Газы в больнице Рантиси и препятствовал их эвакуации на юг ради их безопасности", - пишет пресс-служба.

Ахмед Сиам был ликвидирован во время пребывания в школе "Аль-Бурак", где также скрывались и были убиты другие террористы под его командованием.

Как утверждает ЦАХАЛ, ситуация с боевиком в очередной раз демонстрирует то, что ХАМАС использует гражданских в качестве живого щита.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время нападения террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим со своей стороны начал операцию против террористов. Уже 27 октября была начата наступательная активность на Секторе Газа.

Согласно недавним данным ЦАХАЛа, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газы.

По словам премьер-министра Биньямин Нетаньяху, Израиль останется контролировать Сектор Газа по окончании войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль
NEWS
Два Рождества? Сможет ли Украина быстро перейти на новые даты и откуда взялось 7 января
Два Рождества? Сможет ли Украина быстро перейти на новые даты и откуда взялось 7 января
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом