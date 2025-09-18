Ізраїль знищив у Газі "25 терористичних веж" і кинув новий виклик ХАМАС

"Вчора, з початком наземної операції та передачею командування дивізійним командирам на місцях, в Газі було знищено 25 терористичних веж! Це величезна і значна кількість", - написав Кац і опублікував фото однієї зі знищених будівель.

Фото: знищена будівля в Газі (@Israel_katz)

Він також додав, що задля усунення будь-якої загрози снайперів "терористи були нейтралізовані", а їхня інфраструктура знищена.

"Мешканцям Гази було наказано переїхати на південь для їхньої безпеки", - додав чиновник.

Міністр оборони Ізраїлю заявив: якщо бойовики не звільнить заручників і не складуть зброю, "Газа буде знищена і перетворена на пам'ятник ґвалтівникам і вбивцям ХАМАСу".