Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Ізраїль знищив у Газі "25 терористичних веж" і кинув новий виклик ХАМАС

Фото: Ізраіїль заявив про знищення інфраструктури в Газі (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Ізраїль заявив про знищення в Газі "25 терористичних веж" і висловив нові погрози ХАМАС, якщо бойовики не складуть зброю та не звільнять заручників.

Як передає РБК-Україна, про це написав міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац в мережі Х.

"Вчора, з початком наземної операції та передачею командування дивізійним командирам на місцях, в Газі було знищено 25 терористичних веж! Це величезна і значна кількість", - написав Кац і опублікував фото однієї зі знищених будівель.

Фото: знищена будівля в Газі (@Israel_katz)

Він також додав, що задля усунення будь-якої загрози снайперів "терористи були нейтралізовані", а їхня інфраструктура знищена.

"Мешканцям Гази було наказано переїхати на південь для їхньої безпеки", - додав чиновник.

Міністр оборони Ізраїлю заявив: якщо бойовики не звільнить заручників і не складуть зброю, "Газа буде знищена і перетворена на пам'ятник ґвалтівникам і вбивцям ХАМАСу".

Новий наступ Ізраїлю на Газу

Як відомо, Ізраїль у ніч на 16 вересня розпочав наступ на Газу - найбільше місто Сектора Газа.

Представник Армії оборони Ізраїлю розповів, що війська країни вже кілька тижнів перебували на околицях Гази і вночі почали просування до центру міста.

Щодо населення Гази, в Ізраїлі стверджують, що велика кількість мешканців міста виїхала через активні бойові дії.

Додамо, що у вівторок президент США Дональд Трамп пригрозив ХАМАС "великими проблемами", якщо бойовики прикриватимуться заручниками.

ХАМАСІзраїльСектор Газа