Израиль уничтожил в Газе "25 террористических башен" и бросил новый вызов ХАМАС

"Вчера, с началом наземной операции и передачей командования дивизионным командирам на местах, в Газе было уничтожено 25 террористических башен! Это огромное и значительное количество", - написал Кац и опубликовал фото одного из уничтоженных зданий.

Фото: уничтоженное здание в Газе (@Israel_katz)

Он также добавил, что для устранения любой угрозы снайперов "террористы были нейтрализованы", а их инфраструктура уничтожена.

"Жителям Газы было приказано переехать на юг для их безопасности", - добавил чиновник.

Министр обороны Израиля заявил: если боевики не освободят заложников и не сложат оружие, "Газа будет уничтожена и превращена в памятник насильникам и убийцам ХАМАСа".