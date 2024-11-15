Ізраїль знищив дослідницький центр ядерної зброї в Ірані, - Axios

За словами американських та ізраїльських чиновників, удар Ізраїлю по об'єкту, який раніше вважався неактивним, завдав значної шкоди зусиллям Ірану, які той докладав для відновлення дослідження ядерної зброї.

За словами одного колишнього ізраїльського чиновника, було знищено складне обладнання, яке використовувалося для розробки пластичних вибухових речовин, що оточують уран у ядерному пристрої та необхідні для його детонації.

Зазначається, що однією з цілей ізраїльського удару 25 жовтня був об'єкт "Талеган-2" у військовому комплексі Парчин на південний схід від Тегерана.

Об'єкт був частиною іранської програми створення ядерної зброї, доки Іран не зупинив свою військову ядерну програму у 2003 році. За даними Інституту науки та міжнародної безпеки, об'єкт використовувався для випробування вибухових речовин, необхідних для запуску ядерного пристрою.

Супутникові знімки, отримані інститутом після ізраїльського удару, показали, що будівля "Талеган-2" повністю зруйнована.

Ізраїльські та американські офіційні особи заявили, що діяльність, яка фіксувалася на об'єкті "Талеган 2", була частиною зусиль іранського уряду, спрямованих на проведення досліджень, які можуть бути використані для розробки ядерної зброї, але також можуть бути представлені як дослідження в цивільних цілях.

Як повідомляється, ізраїльська та американська розвідки почали фіксувати дослідницьку діяльність на комплексі на початку цього року.

У червні минулого року чиновники Білого дому в приватних розмовах попереджали Тегеран про цю підозрілу дослідницьку діяльність. США сподівалися, що це попередження змусить Іран припинити ядерну діяльність на об'єкті, але цього не сталося.

Коли Ізраїль готував свою відповідь на масовану ракетну атаку Ірану 1 жовтня, об'єкт "Талеган-2" був обраний як ціль. Президент США Джо Байден просив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу не атакувати іранські ядерні об'єкти, щоб не спровокувати війну з Іраном.

Однак "Талеган-2" не був частиною "офіційно заявленої" ядерної програми Ірану, тому Тегеран не зможе визнати критичні наслідки атаки на об'єкт, не визнавши при цьому порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї.