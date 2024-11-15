Израиль уничтожил исследовательский центр ядерного оружия в Иране, - Axios

По словам американских и израильских чиновников, удар Израиля по ранее считавшемуся неактивным объекту нанес значительный ущерб усилиям Ирана, которые тот прилагал для возобновления исследования ядерного оружия.

По словам одного из бывших израильских чиновников, было уничтожено сложное оборудование, которое использовалось для разработки пластических взрывчатых веществ, окружающих уран в ядерном устройстве и необходимых для его детонации.

Отмечается, что одной из целей израильского удара 25 октября был объект "Талеган-2" в военном комплексе Парчин к юго-востоку от Тегерана.

Объект был частью иранской программы создания ядерного оружия, пока Иран не остановил свою военную ядерную программу в 2003 году. По данным Института науки и международной безопасности, объект использовался для опробования взрывчатых веществ, необходимых для запуска ядерного устройства.

Спутниковые снимки, полученные институтом после израильского удара, показали, что здание "Талеган-2" полностью разрушено.

Израильские и американские официальные лица заявили, что деятельность, фиксировавшаяся на объекте "Талеган 2", была частью усилий иранского правительства, направленных на проведение исследований, которые могут быть использованы для разработки ядерного оружия, но также могут быть представлены как исследования в гражданских целях.

Как сообщается, израильская и американская разведки начали фиксировать исследовательскую деятельность на комплексе в начале этого года.

В июне прошлого года чиновники Белого дома в частных разговорах предупреждали Тегеран об этой подозрительной исследовательской деятельности. США надеялись, что это предупреждение заставит Иран прекратить ядерную деятельность на объекте, но этого не произошло.

Когда Израиль готовил ответ на массированную ракетную атаку Ирана 1 октября, объект "Талеган-2" был выбран в качестве цели. Президент США Джо Байден просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не атаковать иранские ядерные объекты, чтобы не спровоцировать войну с Ираном.

Однако "Талеган-2" не являлся частью "официально заявленной" ядерной программы Ирана, поэтому Тегеран не сможет признать критические последствия атаки на объект, не признав при этом нарушения договора о нераспространении ядерного оружия.