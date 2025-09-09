Ізраїль здійснив авіаудар по Сирії: які міста постраждали

Ізраїль завдав серію авіаударів по територіях поблизу Хомса, Латакії та Пальміри в Сирії, що спричинило різку реакцію Дамаска і нове загострення ситуації в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Ізраїль продовжує активні дії в Сирії. У ніч на понеділок, 8 вересня, за даними місцевих ЗМІ, ізраїльська авіація завдала ударів по території поблизу Хомса, Латакії та Пальміри.

Міністерство закордонних справ Сирії різко засудило атаки, назвавши їх "грубим порушенням суверенітету" і загрозою безпеці всього регіону. В офіційній заяві наголошується, що ці удари розглядаються як продовження серії ескалацій, які Ізраїль здійснює останніми місяцями.

Водночас сирійські медіа не повідомили подробиць про масштаби руйнувань або кількість жертв унаслідок авіаударів. З боку Ізраїлю офіційних коментарів теж поки що не надходило.

Ще 16 липня Армія оборони Ізраїлю вперше атакувала об'єкти в Дамаску. Під удар потрапили будівлі Генерального штабу, президентського палацу і Міністерства оборони Сирії. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац тоді заявив, що дії спрямовані на нанесення "болючих ударів" по сирійському керівництву.

Він також охарактеризував нових лідерів Сирії як "замаскованих джихадистів" і підкреслив, що Ізраїль не дасть змоги перекинути бойові сили на південь країни. За словами Каца, особливу увагу приділяють захисту друзької громади, яка наражається на ризик нападів.

Пізніше стало відомо, що після кількох днів зіткнень сирійські чиновники спільно з лідерами друзської меншини досягли домовленості про відновлення перемир'я. Цей крок був сприйнятий як спроба стабілізувати ситуацію після серії ізраїльських ударів і внутрішньосирійських конфліктів.