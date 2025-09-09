Израиль совершил авианалет на Сирию: какие города пострадали

Израиль нанес серию авиаударов по территориям вблизи Хомса, Латакии и Пальмиры в Сирии, что вызвало резкую реакцию Дамаска и новое обострение ситуации в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Израиль продолжает активные действия в Сирии. В ночь на понедельник, 8 сентября, по данным местных СМИ, израильская авиация нанесла удары по территории вблизи Хомса, Латакии и Пальмиры.

Министерство иностранных дел Сирии резко осудило атаки, назвав их «грубым нарушением суверенитета» и угрозой безопасности всего региона. В официальном заявлении отмечается, что эти удары рассматриваются как продолжение серии эскалаций, которые Израиль осуществляет в последние месяцы.

При этом сирийские медиа не сообщили подробностей о масштабах разрушений или числе жертв в результате авиаударов. Со стороны Израиля официальных комментариев тоже пока не поступало.

Еще 16 июля Армия обороны Израиля впервые атаковала объекты в Дамаске. Под удар попали здания Генерального штаба, президентского дворца и Министерства обороны Сирии. Министр обороны Израиля Исраэль Кац тогда заявил, что действия направлены на нанесение «болезненных ударов» по сирийскому руководству.

Он также охарактеризовал новых лидеров Сирии как «замаскированных джихадистов» и подчеркнул, что Израиль не позволит перебросить боевые силы на юг страны. По словам Каца, особое внимание уделяется защите друзской общины, которая подвергается риску нападений.

Позже стало известно, что после нескольких дней столкновений сирийские чиновники совместно с лидерами друзького меньшинства достигли договоренности о возобновлении перемирия. Этот шаг был воспринят как попытка стабилизировать ситуацию после серии израильских ударов и внутрисирийских конфликтов.