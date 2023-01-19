Ізраїль збільшить допомогу Україні у гуманітарній та інших сферах, - МЗС

"У нашому першому дзвінку, Елі Коен і я обговорили співпрацю в рамках міжнародних організацій, способи протидії загальним загрозам безпеці. Міністр Коен засудив російську агресію проти України, підтвердив плани Ізраїлю щодо нарощування гуманітарної допомоги та сприяння в інших сферах ", - повідомив він.

Нагадаємо, США домовилися про постачання Україні 155-мм артилерійських боєприпасів з американських складів, що розташовані на території Ізраїлю.

Крім того, Україна отримає від Ізраїлю сучасні технології сповіщення про повітряну загрозу. Йдеться про сповіщення про ворожі ракети та дрони.

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