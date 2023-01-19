Израиль увеличит помощь Украине в гуманитарной и других сферах, - МИД

"В нашем первом звонке, Эли Коэн и я обсудили сотрудничество в рамках международных организаций, способы противодействия общим угрозам безопасности. Министр Коэн осудил российскую агрессию против Украины, подтвердил планы Израиля по наращиванию гуманитарной помощи и содействия в других сферах", - сообщил он.

Напомним, США договорились о поставках Украине 155-мм артиллерийских боеприпасов с американских складов, которые расположены на территории Израиля.

Кроме того, Украина получит от Израиля современные технологии оповещения о воздушной угрозе. Речь идет об оповещениях о вражеских ракетах и дронах.

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