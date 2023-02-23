Ізраїль зазнав обстрілу з боку сектору Гази

Зазначається, що 5 ракет було перехоплено системою протиповітряної оборони, ще одна впала на нежитлову територію.

Минулої доби ізраїльські військові провели операцію в Наблусі на Західному березі річки Йордан. Було затримано представників радикальних палестинських угруповань, причетних до атак на Західному березі.

Нагадаємо, у грудні винищувачі армії оборони Ізраїлю завдали удару по об'єктах бойовиків ХАМАС у секторі Гази.

Також Ізраїль атакував ракетами велику авіабазу Шайрат у сирійській провінції Хомс. Внаслідок удару двоє військових загинули, ще троє отримали поранення.

До цього Ізраїль завдав авіаудару по колоні автомобілів на сході Сирії, неподалік Абу-Камала. У ньому, мабуть, була контрабанда іранської зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.