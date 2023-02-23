Израиль подвергся обстрелу со стороны сектора Газа

Отмечается, что 5 ракет были перехвачены системой противовоздушной обороны, еще одна упала на нежилой территории.

Днем ранее израильские военные провели операцию в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. Были задержаны представители радикальных палестинских группировок, причастных к атакам на Западном берегу.

Напомним, в декабре истребители армии обороны Израиля нанесли удар по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Также Израиль атаковал ракетами обширную авиабазу Шайрат в сирийской провинции Хомс. В результате удара двое военных погибли, еще трое получили ранения.

До этого Израиль нанес авиаудар по колонне автомобилей на востоке Сирии, недалеко от Абу-Камала. В нем, вероятно, находилась контрабанда иранского оружия.

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