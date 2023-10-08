Ізраїль заявив про удари у відповідь по Лівану

Сили оборони Ізраїлю заявили, що зранку вдарили артилерією по Лівану. Як зазначають в Ізраїлі, цьому передували мінометні обстріли з боку Лівану.

Пізніше ЦАХАЛ заявив, що ударив безпілотником по інфраструктурі бойовиків "Хезболли" у районі гори Хар-Дов на ізраїльсько-ліванському кордоні.

"Армія оборони Ізраїлю вжила підготовчих заходів до такого роду можливостей і продовжить діяти в усіх регіонах і в будь-який час, щоб забезпечити безпеку ізраїльських цивільних", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що угрупування "обстріл ізраїльської території. Бойовики заявляють, що обстріляли військові позиції в районі спірної території біля кордону з Ліваном.

Що відомо про ситуацію в Ізраїлі

Зранку 7 жовтня ХАМАС масовано вдарив ракетами по півдню та центру Ізраїля з Сектора Газу. Бойовики прорвали кордон та зайшли у декілька населених пунктів на півдні Ізраїлю.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль свої землі, а також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС.

При цьому ізраїльська влада наголошує, що країна "у стані тривалої війни", і обіцяє помститися бойовикам.