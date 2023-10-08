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Израиль заявил об ответных ударах по Ливану

Фото: Израиль заявил об ответных ударах по Ливану (flickr.com/idfonline)
Автор: Наталья Юрченко

Израильские войска заявили, что Ливан нанес удары по их территории. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ.

Силы обороны Израиля заявили, что с утра ударили артиллерией по Ливану. Как отмечают в Израиле, этому предшествовали минометные обстрелы со стороны Ливана.

Позже ЦАХАЛ заявил, что ударил беспилотником по инфраструктуре боевиков "Хезболлы" в районе горы Хар-Довна на израильско-ливанской границе.

"Армия обороны Израиля приняла подготовительные меры к такого рода возможностям и продолжит действовать во всех регионах и в любое время, чтобы обеспечить безопасность израильских гражданских", - говорится в сообщении.

Добавим, что группировка "Хезболла" взяла на себя ответственность за обстрел израильской территории. Боевики заявляют, что обстреляли военные позиции в районе спорной территории у границы с Ливаном.

Что известно о ситуации в Израиле

Утром 7 октября ХАМАС массированно ударил ракетами по югу и центру Израиля из Сектора Газа. Боевики прорвали границу и вошли в несколько населенных пунктов на юге Израиля.

К вечеру израильские военные вернули под контроль свои земли, а также нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

При этом израильские власти подчеркивают, что страна "в состоянии длительной войны", и обещает отомстить боевикам.

РБК-Украина следит за ситуацией, о главных событиях этой ночи - читайте в нашем материале.

Более подробно о сущности конфликта между Израилем и ХАМАС можно узнать по ссылке.

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