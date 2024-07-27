Ізраїль заявив про удар "Хезболли" по стадіону на Голанських висотах, є загиблі

Ізраїль заявив про удар "Хезболли" в районі Мадждал-Шамса. Цю атаку, в результаті якої загинули десять осіб, вже назвали найбільш смертоносною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та The Jerusalem Post.
За даними видань, серед загиблих є діти та підлітки віком від 10 до 20 років, ще понад 34 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарень.
Згідно з оцінкою ситуації ЦАХАЛ і даними розвідки ЦАХАЛ, запуск ракети в бік Мадждал-Шамса здійснила терористична організація "Хезболла", яка діє на території Лівану.
"Ми прибули на футбольне поле та побачили руйнування та предмети, що горіли. Жертви лежали на траві... Ми негайно почали сортувати поранених. Постраждалих доставили в місцеві клініки, і наші бригади також були направлені в ці клініки. Під час інциденту були додаткові оповіщення, і медична допомога постраждалим ще триває", - заявив старший медик MDA Ідан Авшалом, прибувши на місце події.
Зауважимо, що Мадждал Шамс - це місто на Голанських висотах, розташоване в південному підніжжі гори Гермон. Місто, відоме як неофіційна "столиця" регіону.
За даними The Times of Israel,
Нагадаємо, що після нападу терористів ХАМАС на Сектор Гази минулого року і початку воєнної операції ЦАХАЛу, бойовики ісламського радикального руху "Хезболла" почали атакувати північні райони Ізраїлю на знак солідарності з ісламськими рухами в регіоні.
Зокрема ми повідомляли, що на початку місяця "Хезболла" випустила понад 200 ракет та 20 безпілотників по півночі Ізраїлю.
Це сталось після того, як за кілька днів до цього армія Ізраїлю завдала удару по південних районах Лівану та ліквідувала одного з верховних командирів ісламського терористичного угруповання "Хезболла".
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