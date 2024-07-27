Ізраїль заявив про удар "Хезболли" по стадіону на Голанських висотах, є загиблі

За даними видань, серед загиблих є діти та підлітки віком від 10 до 20 років, ще понад 34 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарень.

Згідно з оцінкою ситуації ЦАХАЛ і даними розвідки ЦАХАЛ, запуск ракети в бік Мадждал-Шамса здійснила терористична організація "Хезболла", яка діє на території Лівану.

"Ми прибули на футбольне поле та побачили руйнування та предмети, що горіли. Жертви лежали на траві... Ми негайно почали сортувати поранених. Постраждалих доставили в місцеві клініки, і наші бригади також були направлені в ці клініки. Під час інциденту були додаткові оповіщення, і медична допомога постраждалим ще триває", - заявив старший медик MDA Ідан Авшалом, прибувши на місце події.

Зауважимо, що Мадждал Шамс - це місто на Голанських висотах, розташоване в південному підніжжі гори Гермон. Місто, відоме як неофіційна "столиця" регіону.

терміново повертається з США

За даними The Times of Israel,