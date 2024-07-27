Израиль заявил об ударе "Хезболлы" по стадиону на Голанских высотах, есть погибшие

По данным изданий, среди погибших есть дети и подростки в возрасте от 10 до 20 лет, еще более 34 человек получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в больницы.

Согласно оценке ситуации ЦАХАЛ и данным разведки ЦАХАЛ, запуск ракеты в сторону Мадждал-Шамса осуществила "Хезболла".

"Мы прибыли на футбольное поле и увидели разрушения и горевшие предметы. Жертвы лежали на траве... Мы немедленно начали сортировать раненых. Пострадавших доставили в местные клиники, и наши бригады также были направлены в эти клиники. Во время инцидента были дополнительные оповещения , и медицинская помощь пострадавшим еще продолжается", - заявил старший медик MDA Идан Авшалом, прибыв на место происшествия.

Заметим, что Мадждал Шамс - это город на Голанских высотах, расположенный в южном подножии горы Гермон. Город известен как неофициальная "столица" региона.

Обновлено в 21:45.

Нетаньяху срочно возвращается из США

По данным The Times of Israel, премьер-министр Биньямин Нетаньяху дал указание своему рейсу вылететь из Вашингтона в Израиль как можно раньше.

В настоящее время известно, что Нетаньяху обсуждает смертоносную ракетную атаку Хезболлы на Мадждал Шамс со своим военным секретарем, генерал-майором Романом Гофманом.