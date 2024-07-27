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Израиль заявил об ударе "Хезболлы" по стадиону на Голанских высотах, есть погибшие

Фото: Израиль заявил об ударе "Хезболлы" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Израиль заявил об ударе "Хесболлы" в районе Мадждал-Шамса. Эту атаку, в результате которой погибли десять человек, уже назвали самой смертоносной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и The Jerusalem Post.

По данным изданий, среди погибших есть дети и подростки в возрасте от 10 до 20 лет, еще более 34 человек получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в больницы.

 

 

Согласно оценке ситуации ЦАХАЛ и данным разведки ЦАХАЛ, запуск ракеты в сторону Мадждал-Шамса осуществила "Хезболла".

"Мы прибыли на футбольное поле и увидели разрушения и горевшие предметы. Жертвы лежали на траве... Мы немедленно начали сортировать раненых. Пострадавших доставили в местные клиники, и наши бригады также были направлены в эти клиники. Во время инцидента были дополнительные оповещения , и медицинская помощь пострадавшим еще продолжается", - заявил старший медик MDA Идан Авшалом, прибыв на место происшествия.

Заметим, что Мадждал Шамс - это город на Голанских высотах, расположенный в южном подножии горы Гермон. Город известен как неофициальная "столица" региона.

Обновлено в 21:45.

Нетаньяху срочно возвращается из США

По данным The Times of Israel, премьер-министр Биньямин Нетаньяху дал указание своему рейсу вылететь из Вашингтона в Израиль как можно раньше. 

В настоящее время известно, что Нетаньяху обсуждает смертоносную ракетную атаку Хезболлы на Мадждал Шамс со своим военным секретарем, генерал-майором Романом Гофманом.

 

 

 

Напомним, что после нападения террористов ХАМАС на Сектор Газа в прошлом году и начале военной операции ЦАХАЛа, боевики исламского радикального движения "Хезболла" начали атаковать северные районы Израиля в знак солидарности с исламскими движениями в регионе.

В частности, мы сообщали, что в начале месяца "Хезболла" выпустила более 200 ракет и 20 беспилотников по северу Израиля.

Это произошло после того, как за несколько дней до этого армия Израиля нанесла удар по южным районам Ливана и ликвидировала одного из верховных командиров исламской террористической группировки "Хезболла".

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ИзраильСектор Газа