Ізраїль ліквідував одного з верховних командирів "Хезболли"

Армія Ізраїлю в середу, 3 липня, завдала удару по південних районах Лівану та ліквідувала одного з верховних командирів ісламського терористичного угруповання "Хезболла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що біля міста Тир на півдні Лівану ізраїльські військові ліквідували Мохаммеда Насера. Його вважають командиром підрозділу, що відповідальний за обстріл Ізраїлю з південно-західної частини Лівану.

Джерела в Лівані повідомили, що Насер відповідав за частину операцій "Хезболли" на кордоні. Одне з джерел повідомило, що також загинув інший боєць угруповання і цивільна особа.

Насер був того ж рангу і значення, що і Талеб Абдалла, - верховний командир, якого вбили внаслідок ізраїльського удару в червні.

У заяві ізраїльських військових сказано, що Насер і Абдалла "були двома найвідомішими терористами "Хезболли" на півдні Лівану".

Високопоставлений політик "Хезболли" Хасан Фадлалла сказав, що Насер знав, що він був мішенню, але не залишав поле бою впродовж дев'яти місяців. За його словами, "Хезболла" завдасть "каральної відповіді" Ізраїлю за "його злочин, щоб цей ворог зрозумів, що рука опору довга".

Фото: Мохаммед Насер (Hezbollah Media Office)

Обстріл помсти

Ліквідація командира "Хезболли" не могла залишитися без відповіді. Ізраїльський 12-й канал повідомив, що з території Лівану по північному Ізраїлю було випущено десятки ракет. Повідомлень про жертви не надходило. Міноборони Ізраїлю повідомило, що в кількох районах на півночі країни пролунали сирени повітряної тривоги.

Ізраїльські військові не назвали кількість випущених ракет, але повідомили, що більшість із них впали на відкритій місцевості, деякі були перехоплені, а кілька ракет впали у районі Кір'ят-Шмони.

За даними джерела, ніхто не постраждав, але пожежники працюють над гасінням низки пожеж, що виникли внаслідок ракетного обстрілу.

Після залпів ізраїльські винищувачі завдали удару по пускових установках "Хезболли", що використовувалися для обстрілу.