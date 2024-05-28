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Израиль заявил, что причиной пожара в лагере в Рафахе могла быть "вторичная детонация"

Израиль, Вторник 28 мая 2024 22:05
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Израиль заявил, что причиной пожара в лагере в Рафахе могла быть "вторичная детонация" Фото: израильские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила предварительные выводы расследования авиаатаки в районе лагеря беженцев Тель-Аль-Султан, расположенного на западе города Рафах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

Израильские военные утверждают, что в ночь на 26 мая авиация уничтожила командиров палестинского движения ХАМАС Ясина Рабиа и Халеда Наджара, нанеся удар двумя боеприпасами по комплексу, который был в 1,7 километре от гуманитарной зоны Тель-Аль-Султан.

ЦАХАЛ также уверяет, что подробно проверил информацию разведки перед атакой, чтобы не задеть гражданских палестинцев, а самолеты избивали боеприпасами с 17-килограммовыми боеголовками, которые не могли нанести масштабных разрушений.

По предварительным выводам, масштабный пожар в лагере мог спровоцировать вторичная детонация боеприпасов на земле.

Армия Израиля подозревает, что в районе удара хранились боеприпасы, оружие или другие взорвавшиеся материалы. Военные отметили на карте ракетную пусковую установку, которая была в 43 метрах от места удара по командирам ХАМАСа.

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Отмечается, что расследование продолжается.

Что предшествовало

Напомним, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 26 мая нанесла удар по городу Рафах на юге Сектора Газа в ответ на обстрел Тель-Авива боевиками ХАМАС. В результате атаки, кроме террористов, погибли более сорока гражданских палестинцев.

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