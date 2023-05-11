ua ru
Чт, 11 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль заявил, что ликвидировал одного из командиров "Исламского джихада"

Новина українською →
Иерусалим, Четверг 11 мая 2023 09:47
Израиль заявил, что ликвидировал одного из командиров "Исламского джихада" Фото: Израиль ликвидировал командующего ракетными войсками "Исламского джихада" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Израильские военные заявили, что ликвидировали еще одного командира группировки "Исламский джихад" в результате авиаударов по сектору Газа. Речь идет о командующем ракетными войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что утром 11 мая в результате авиаудара на юге Газы в городе Хан-Юнис был убит Али Гали. Он был командующим ракетными войсками "Исламского джихада".

Израиль заявил, что ликвидировал одного из командиров &quot;Исламского джихада&quot;

Фото: Израиль ликвидировал командующего ракетными войсками "Исламского джихада" (timesofisrael.com)

"Гали отвечал за руководство и проведение ракетных обстрелов израильской территории, включая недавние обстрелы во время операции "Щит и стрела". Гали считался центральной фигурой в организации и занимался ее управлением", - отмечают в Израиле.

По информации израильской армии, Гали скрывался в приюте при ударе вместе с двумя другими боевиками. По предварительным данным, они также погибли. "Исламский джихад" подтвердил гибель своего командира.

Стоит отметить, что утром 9 мая Израиль ликвидировал трех командиров "Исламского джихада", начав операцию "Щит и стрела".

В ответ из сектора Газа были выпущены сотни ракет по израильским городам. Известно о попадании в дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Сектор Газа
NEWS
Прикрываются "эвакуацией". Россияне усилили мародерство на оккупированном юге
Прикрываются "эвакуацией". Россияне усилили мародерство на оккупированном юге
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи