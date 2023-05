Израиль заявил, что ликвидировал одного из командиров "Исламского джихада"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что утром 11 мая в результате авиаудара на юге Газы в городе Хан-Юнис был убит Али Гали. Он был командующим ракетными войсками "Исламского джихада".

Фото: Израиль ликвидировал командующего ракетными войсками "Исламского джихада" (timesofisrael.com)

"Гали отвечал за руководство и проведение ракетных обстрелов израильской территории, включая недавние обстрелы во время операции "Щит и стрела". Гали считался центральной фигурой в организации и занимался ее управлением", - отмечают в Израиле.

По информации израильской армии, Гали скрывался в приюте при ударе вместе с двумя другими боевиками. По предварительным данным, они также погибли. "Исламский джихад" подтвердил гибель своего командира.

Фотографии из таргетинга Хамаса Tower в северной части Khan Younis. IDF претендует на их привлечение PIJ Saraya Al-Quds positions just after the initial reports of this strike which appears to been conducted with GBU-39 SDB. Bodies должны быть переведены в Нассер Hospital. pic.twitter.com/6tmJ7PlVZK