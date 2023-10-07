Ізраїль заявив, що атакував 17 військових об'єктів та 4 штаби ХАМАС (відео)

Армія оборони Ізраїля заявила, що атакувала військові об'єкти та оперативні штаби бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛ.

"За останні кілька годин десятки бойових літаків та інших літаків ЦАХАЛу атакували 17 військових об'єктів і 4 оперативні штаби терористичної організації ХАМАС по всьому Сектору Газа", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили Ізраїля підтвердили інформацію. Пізніше ЦАХАЛ повідомив, що авіація атакувала групи бойовиків ХАМАС біля паркану на кордоні Ізраїля та Сектора Газа.

Ізраїль під ударом ХАМАС

Зранку 7 жовтня бойовики ХАМАС масовано вдарили ракетами по півдню та центру Ізраїля. Було випущено тисячі ракет та снарядів. За останніми даними, внаслідок атаки загинули 22 особи. Ще щонайменше 545 людей отримали поранення.

Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок "контртерористичної операції" під назвою "Залізні Мечі" у Секторі Газа, по всьому Ізраїлю оголосили надзвичайний стан.

РБК-Україна стежить за ситуацією в Ізраїлі, більш детально про це - у нашому матеріалі.

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