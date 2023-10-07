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Израиль заявил, что атаковал 17 военных объектов и 4 штаба ХАМАС (видео)

Иерусалим, Суббота 07 октября 2023 15:40
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Израиль заявил, что атаковал 17 военных объектов и 4 штаба ХАМАС (видео) Фото: Израиль атаковал военные объекты и штабы ХАМАС (flickr.com/idfonline)
Автор: Наталья Юрченко

Армия обороны Израиля заявила, что атаковала военные объекты и оперативные штабы боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

"За последние несколько часов десятки боевых самолетов и других самолетов ЦАХАЛа атаковали 17 военных объектов и 4 оперативных штаба террористической организации ХАМАС по всему Сектору Газа", - говорится в сообщении.

Воздушные силы Израиля подтвердили информацию. Позже ЦАХАЛ сообщил, что авиация атаковала группы боевиков ХАМАС у забора на границе Израиля и Сектора Газа.

Израиль под ударом ХАМАС

Утром 7 октября боевики ХАМАС массированно ударили ракетами по югу и центру Израиля. Были выпущены тысячи ракет и снарядов. По последним данным, в результате атаки погибли 22 человека. Еще по меньшей мере 545 человек получили ранения.

Армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической операции" под названием "Железные Мечи" в Секторе Газа, по всему Израилю объявили чрезвычайное положение.

РБК-Украина следит за ситуацией в Израиле, более подробно об этом - в нашем материале.

Также о том, как Украина и мир реагируют на события в Израиле - читайте по ссылке.

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Израиль ХАМАС Сектор Газа
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