Израиль заявил, что атаковал 17 военных объектов и 4 штаба ХАМАС (видео)

Армия обороны Израиля заявила, что атаковала военные объекты и оперативные штабы боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

"За последние несколько часов десятки боевых самолетов и других самолетов ЦАХАЛа атаковали 17 военных объектов и 4 оперативных штаба террористической организации ХАМАС по всему Сектору Газа", - говорится в сообщении.

Воздушные силы Израиля подтвердили информацию. Позже ЦАХАЛ сообщил, что авиация атаковала группы боевиков ХАМАС у забора на границе Израиля и Сектора Газа.

Израиль под ударом ХАМАС

Утром 7 октября боевики ХАМАС массированно ударили ракетами по югу и центру Израиля. Были выпущены тысячи ракет и снарядов. По последним данным, в результате атаки погибли 22 человека. Еще по меньшей мере 545 человек получили ранения.

Армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической операции" под названием "Железные Мечи" в Секторе Газа, по всему Израилю объявили чрезвычайное положение.

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