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В Ізраїлі понад 20 загиблих та 500 постраждалих через атаки ХАМАС

Єрусалим, Субота 07 жовтня 2023 13:29
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В Ізраїлі понад 20 загиблих та 500 постраждалих через атаки ХАМАС Фото: в Ізраїлі понад 500 постраждалих через атаки ХАМАС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Ізраїлі через масштабної атаки ХАМАС загинуло щонайменше 22 людини. Ще понад 500 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та "Новости Израиля".

За даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, станом на 13:00 до лікарень звернулося не менше 545 поранених в результаті ракетних обстрілів і атак бойовиків ХАМАС.

Крім того, служба екстреної допомоги "Маген Давид Адом" повідомила про щонайменше 22 жертв.

Як зазначається, усі лікарні у радіусі 80 км від кордону Сектора Газа працюють в умовах підвищеної готовності.

Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) заявляє, що бойовики випустили близько 2200 ракет по Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ розпочав операцію "Залізні мечі".

До Сектору Газа відправили додаткові сили, а десятки винищувачів завдали ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Газа. Військові Ізраїля закликають цивільних дотримуватися вказівок командування.

Сектор Газа атакував Ізраїль

Зранку 7 жовтня бойовики ХАМАС масовано вдарили ракетами по півдню та центру Ізраїля. Було випущено тисячі ракет та снарядів.

ХАМАС проник у щонайменше сім населених пунктів на півдні Ізраїлю. Своєю чергою армія оборони Ізраїлю оголосила про початок "контртерористичної операції" під назвою "Залізні Мечі" у Секторі Газа. Десятки винищувачів атакуються об'єкти ХАМАС.

Україна засудила напад на Ізраїль, а в Офісі президента вважають, що через Росію світ занурюється в хаос.

РБК-Україна стежить за ситуацією в Ізраїлі, більш детально про це - у нашому матеріалі.

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