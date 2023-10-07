В Ізраїлі понад 20 загиблих та 500 постраждалих через атаки ХАМАС

В Ізраїлі через масштабної атаки ХАМАС загинуло щонайменше 22 людини. Ще понад 500 осіб отримали поранення.

За даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, станом на 13:00 до лікарень звернулося не менше 545 поранених в результаті ракетних обстрілів і атак бойовиків ХАМАС.

Крім того, служба екстреної допомоги "Маген Давид Адом" повідомила про щонайменше 22 жертв.

Як зазначається, усі лікарні у радіусі 80 км від кордону Сектора Газа працюють в умовах підвищеної готовності.

Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) заявляє, що бойовики випустили близько 2200 ракет по Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ розпочав операцію "Залізні мечі".

До Сектору Газа відправили додаткові сили, а десятки винищувачів завдали ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Газа. Військові Ізраїля закликають цивільних дотримуватися вказівок командування.

Сектор Газа атакував Ізраїль

Зранку 7 жовтня бойовики ХАМАС масовано вдарили ракетами по півдню та центру Ізраїля. Було випущено тисячі ракет та снарядів.

ХАМАС проник у щонайменше сім населених пунктів на півдні Ізраїлю. Своєю чергою армія оборони Ізраїлю оголосила про початок "контртерористичної операції" під назвою "Залізні Мечі" у Секторі Газа. Десятки винищувачів атакуються об'єкти ХАМАС.

Україна засудила напад на Ізраїль, а в Офісі президента вважають, що через Росію світ занурюється в хаос.

РБК-Україна стежить за ситуацією в Ізраїлі, більш детально про це - у нашому матеріалі.