Армія Ізраїлю ліквідувала двох наступників лідера "Хезболли" Насралли, - Нетаньягу
Армія Ізраїлю завдала серію авіаційних ударів по Лівану, внаслідок яких було вбито двох наступників ліквідованого раніше лідера "Хезболли" Хасана Насралли.
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Глава уряду оприлюднив відеозапис через кілька годин після того, як заступник лідера "Хезболли" після низки вбивств ізраїльтянами вищих командирів, заявив про "відчинені двері" для переговорів щодо припинення вогню.
"Ми послабили можливості "Хезболли". Ми знищили тисячі терористів, включаючи самого (Хасана) Насраллу, його заміну і заміну його заміни. Сьогодні "Хезболла" слабша, ніж вона була протягом багатьох, багатьох років", - сказав Нетаньягу, не назвавши імен двох останніх.
Агентство нагадало, що не відразу стало зрозуміло, кого прем'єр мав на увазі під "заміною заміни", адже днями повідомлялося лише про ймовірне вбивство лише одного наступника Насралли - Хашема Сафіддіна.
This is a message to the people of Lebanon: pic.twitter.com/btMQR0Xwtn— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2024
Операція Ізраїлю проти угруповання "Хезболла"
З початку війни Ізраїлю та ХАМАС у Секторі Газа в жовтні 2023 року, підконтрольне Ірану ісламське угруповання "Хезболла" у Лівані почало обстрілювати ракетами і дронами північні райони Ізраїлю. ЦАХАЛ завдає ударів у відповідь по районах у південному Лівані.
1 жовтня армія Ізраїлю розпочала наземну військову операцію проти терористів на півдні Лівану. Її мета - відкинути бойовиків від ізраїльських кордонів.
27 вересня Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту, внаслідок чого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. На момент атаки він перебував у центральному штабі угруповання.
Терористи призначили керівником угруповання Хашима Сафіддіна. Однак минулого тижня він також міг загинути від удару ізраїльської армії.
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Сафіддін, імовірно, був ліквідований авіаударом Ізраїля по Бейруту. Офіційного підтвердження цієї інформації досі немає.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.