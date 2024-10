Армія Ізраїлю ліквідувала двох наступників лідера "Хезболли" Насралли, - Нетаньягу

Глава уряду оприлюднив відеозапис через кілька годин після того, як заступник лідера "Хезболли" після низки вбивств ізраїльтянами вищих командирів, заявив про "відчинені двері" для переговорів щодо припинення вогню.

"Ми послабили можливості "Хезболли". Ми знищили тисячі терористів, включаючи самого (Хасана) Насраллу, його заміну і заміну його заміни. Сьогодні "Хезболла" слабша, ніж вона була протягом багатьох, багатьох років", - сказав Нетаньягу, не назвавши імен двох останніх.

Агентство нагадало, що не відразу стало зрозуміло, кого прем'єр мав на увазі під "заміною заміни", адже днями повідомлялося лише про ймовірне вбивство лише одного наступника Насралли - Хашема Сафіддіна.

