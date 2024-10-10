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Израиль заявил о ликвидации важного связного "Хезболлы"

Сирия, Четверг 10 октября 2024 14:25
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Израиль заявил о ликвидации важного связного "Хезболлы" Фото: Израиль ликвидировал еще одного главаря "Хезболлы" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Израиль заявил о ликвидации еще одного главаря группировки "Хезболла". Речь идет об Адхаме Джахауте, который был связным "Хезболлы" и Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В среду, 9 октября, израильская армия нанесла авиаудар в районе Кунейтра в Сирии. В результате обстрела был убит член "Голанской террористической сети" в составе "Хезболлы" Адхам Джахаут.

Как отмечают в ЦАХАЛе, Джахаут передавал "Хезболле" разведывательные данные от источников сирийского режима и способствовал операциям против Израиля на Голанских высотах.

Добавим, что Голанские высоты были сирийской территорией до 1967 года. Во время Шестидневной войны они были захвачены Израилем и позже аннексированы. Их аннексию не признают в большинстве стран мира.

Ликвидация главарей ХАМАС и "Хезболлы"

Напомним, в июле в Тегеране был убит политический лидер группировки ХАМАС Исмаил Хания. Он приехал в столицу Ирана на инаугурацию нового президента.

В сентябре Израиль нанес авиаудар по Бейруту, в результате чего был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасана Насралла. После этого израильская армия ликвидировала также других главарей группировки. Также глава правительства Израиля заявил о ликвидации двух преемников лидера "Хезболлы".

Иран пообещал ответ Израилю за ликвидацию руководства двух группировок. 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Атаку удалось отразить.

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