Ізраїль заявив про ліквідацію ще одного командира "Хезболли"

За даними ЦАХАЛу, Каук був командиром підрозділу превентивної безпеки "Хезболли" та старшим членом центральної ради угрупування.

Каук вважався близько до керівництва "Хезболли" та, як зазначають в ізраїльській армії, брав безпосередню участь у здійсненні атак проти Ізраїля, у тому числі в останні дні.

Наубіль Каук приєднався до "Хезболли" у 1980-х роках і працював заступником керівника, а потім головою південного Лівану у виконавчій раді, а також заступником голови виконавчої ради.

Він загинув минулої ночі внаслідок авіаударів у районі Дахія на півдні Бейруту, де розміщується центральний штаб "Хезболли".