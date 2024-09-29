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Ізраїль заявив про ліквідацію ще одного командира "Хезболли"

Фото: армія Ізраїлю ліквідувала ще одного командира "Хезболли" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію ще одного командира "Хезболли" Наубіля Каука. Він загинув внаслідок авіаудару по столиці Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, Каук був командиром підрозділу превентивної безпеки "Хезболли" та старшим членом центральної ради угрупування.

Каук вважався близько до керівництва "Хезболли" та, як зазначають в ізраїльській армії, брав безпосередню участь у здійсненні атак проти Ізраїля, у тому числі в останні дні.

Наубіль Каук приєднався до "Хезболли" у 1980-х роках і працював заступником керівника, а потім головою південного Лівану у виконавчій раді, а також заступником голови виконавчої ради.

Він загинув минулої ночі внаслідок авіаударів у районі Дахія на півдні Бейруту, де розміщується центральний штаб "Хезболли".

 

Загибель лідера "Хезболли"

Нагадаємо, 27 вересня армія оборони Ізраїлю завдала ударів по столиці Лівану. Повідомлялося, що внаслідок обстрілу Бейруту загинув Хасан Насралла - ватажок угрупування "Хезболла". Іранські ЗМІ заперечували цю інформацію.

Наступного дня ЦАХАЛ заявив про ліквідацію лідера Хасана Насралли. Пізніше "Хезболла" підтвердила загибель свого ватажка.

Хасан Насралла керував угрупуванням "Хезболла" протягом 32 років. Що про нього відомо - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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ІзраїльЛіванХезболла