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Израиль заявил о ликвидации еще одного командира "Хезболлы"

Фото: армия Израиля ликвидировала еще одного командира "Хезболлы" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации еще одного командира "Хезболлы" Наубиля Каука. Он погиб в результате авиаудара по столице Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По данным ЦАХАЛа, Каук был командиром подразделения превентивной безопасности "Хезболлы" и старшим членом центрального совета группировки.

Каук считался близко к руководству "Хезболлы" и, как отмечают в израильской армии, непосредственно участвовал в совершении атак на Израиль, в том числе в последние дни.

Наубиль Каук присоединился к "Хезболле" в 1980-х годах и работал заместителем руководителя, а затем председателем южного Ливана в исполнительном совете, а также заместителем главы исполнительного совета.

Он погиб минувшей ночью в результате авиаударов в районе Дахия на юге Бейрута, где размещается центральный штаб "Хезболлы".

 

Гибель лидера "Хезболла"

Напомним, 27 сентября армия обороны Израиля нанесла удары по столице Ливана. Сообщалось, что в результате обстрела Бейрута погиб Хасан Насралла - главарь группировки "Хезболла". Иранские СМИ отрицали эту информацию.

На следующий день ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера Хасана Насраллы. Позже "Хезболла" подтвердила гибель своего главаря.

Хасан Насралла руководил группировкой "Хезболла" в течение 32 лет. Что о нем известно - узнайте в материале РБК-Украина.

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ИзраильЛиванХезболла