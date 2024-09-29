Ізраїль заявив про ліквідацію ще одного командира "Хезболли"

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію ще одного командира "Хезболли" Наубіля Каука. Він загинув внаслідок авіаудару по столиці Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, Каук був командиром підрозділу превентивної безпеки "Хезболли" та старшим членом центральної ради угрупування.

Каук вважався близько до керівництва "Хезболли" та, як зазначають в ізраїльській армії, брав безпосередню участь у здійсненні атак проти Ізраїля, у тому числі в останні дні.

Наубіль Каук приєднався до "Хезболли" у 1980-х роках і працював заступником керівника, а потім головою південного Лівану у виконавчій раді, а також заступником голови виконавчої ради.

Він загинув минулої ночі внаслідок авіаударів у районі Дахія на півдні Бейруту, де розміщується центральний штаб "Хезболли".