Израиль заявил о ликвидации еще одного командира "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации еще одного командира "Хезболлы" Наубиля Каука. Он погиб в результате авиаудара по столице Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По данным ЦАХАЛа, Каук был командиром подразделения превентивной безопасности "Хезболлы" и старшим членом центрального совета группировки.

Каук считался близко к руководству "Хезболлы" и, как отмечают в израильской армии, непосредственно участвовал в совершении атак на Израиль, в том числе в последние дни.

Наубиль Каук присоединился к "Хезболле" в 1980-х годах и работал заместителем руководителя, а затем председателем южного Ливана в исполнительном совете, а также заместителем главы исполнительного совета.

Он погиб минувшей ночью в результате авиаударов в районе Дахия на юге Бейрута, где размещается центральный штаб "Хезболлы".