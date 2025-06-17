Ізраїль заявив про ліквідацію новоспеченого голови Генштабу Ірану

Ізраїль ліквідував "начальника військового штабу" Ірану Алі Шадмані під час авіаудару. Останній очолював посаду протягом чотирьох днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Зазначається, що Шадмані очолював Центральний штаб Хатам-аль-Анбія, який також відомий як військове командування Ірану з надзвичайних ситуацій. Він замінив на цій посаді генерал-майора Голама Алі Рашида, який загинув ще у п'ятницю, 13 червня, під час перших ізраїльських ударів.
ЦАХАЛ стверджує, що Шадмані був де-факто найвищим військовим командиром Ірану, "начальником військового штабу" та вважався найближчим військовим діячем до верховного лідера Алі Хаменеї.
"Він командував як Революційною гвардією, так і іранськими збройними силами... Виконуючи різні ролі, він мав безпосередній вплив на наступальні плани Ірану, спрямовані проти Ізраїля", - заявили у ЦАХАЛі.
13 червня Ізраїль завдав авіаударів по військовій та ядерній інфраструктурі Ірану в рамках операції "Левиний народ". Під час атаки були ліквідовані десятки іранських високопоставлених офіцерів, а також фахівці, які працювали над ядерним потенціалом країни.
Після цього обидві країни почали щодня обмінюватись ударами.
Як пише Politico, голова Білого дому Дональд Трамп скептично відноситься до того, щоб Сполучені Штати Америки (США) втручались у війну Ізраїля та Ірану.
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