Израиль заявил о ликвидации новоиспеченного главы Генштаба Ирана

Израиль ликвидировал "начальника военного штаба" Ирана Али Шадмани во время авиаудара. Последний возглавлял должность в течение четырех дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Отмечается, что Шадмани возглавлял Центральный штаб Хатам-аль-Анбия, который также известен как военное командование Ирана по чрезвычайным ситуациям. Он заменил на этом посту генерал-майора Голама Али Рашида, который погиб еще в пятницу, 13 июня, во время первых израильских ударов.
ЦАХАЛ утверждает, что Шадмани был де-факто высшим военным командиром Ирана, "начальником военного штаба" и считался ближайшим военным деятелем к верховному лидеру Али Хаменеи.
"Он командовал как Революционной гвардией, так и иранскими вооруженными силами... Выполняя различные роли, он имел непосредственное влияние на наступательные планы Ирана, направленные против Израиля", - заявили в ЦАХАЛе.
13 июня Израиль нанес авиаудары по военной и ядерной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Львиный народ". Во время атаки были ликвидированы десятки иранских высокопоставленных офицеров, а также специалисты, которые работали над ядерным потенциалом страны.
После этого обе страны начали ежедневно обмениваться ударами.
Как пишет Politico, глава Белого дома Дональд Трамп скептически относится к тому, чтобы Соединенные Штаты Америки (США) вмешивались в войну Израиля и Ирана.
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