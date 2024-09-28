Ізраїль заявив про ліквідацію лідера розвідки "Хезболли"

Ліквідація лідера "Хезболли"

Нагадаємо, що вчора внаслідок атаки Ізраїлю на ліванську столицю Бейрут було вбито лідера терористичного угруповання "Хезболла" Хасана Насралла.

Первинно у ЗМІ була суперечлива інформація про цю подію. Одні писали, що Насралла загинув, інші стверджували, що він живий. Однак сьогодні угруповання підтвердило загибель ватажка.

Президент США Джо Байден відреагував на ліквідацію Хасана Насралла і заявив, що смерть лідера "Хезболли" є мірою справедливості для його численних жертв, серед яких тисячі американців, ізраїльтян і ліванських мирних жителів.

Чим відомий Хассан Насралла і чому він став метою атаки Ізраїлю, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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