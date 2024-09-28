Байден зробив заяву про ліквідацію лідера "Хезболли"

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

У своїй заяві Байден наголосив, що Хассан Насралла і очолювана ним "Хезболла" були відповідальні за вбивство сотень американців "за чотири десятиліття терору".

"Його смерть від ізраїльського авіаудару є мірою справедливості для його численних жертв, серед яких тисячі американців, ізраїльтян та ліванських мирних жителів", - сказав президент США.

Байден зазначив, що удар, внаслідок якого загинув Насралла, стався у ширшому контексті конфлікту, який почався з різанини, влаштованої ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Адже наступного дня лідер "Хезболли" прийняв доленосне рішення об'єднатися з ХАМАС і відкрити те, що він назвав "північним фронтом" проти Ізраїлю.

Президент Америки наголосив, що США повністю підтримують право Ізраїлю захищати себе від "Хеззболи", ХАМАСу, хуситів та будь-яких інших підтримуваних Іраном терористичних груп.

"Буквально вчора я доручив своєму міністру оборони ще більше посилити оборонну позицію збройних сил США в регіоні Близького Сходу, щоб стримати агресію та знизити ризик більш масштабної регіональної війни. Зрештою, наша мета - деескалація поточних конфліктів у Газі та Лівані дипломатичними засобами", - заявив Байден.

Він уточнив, що в Газі США домагаються угоди про припинення вогню та звільнення заручників, яку підтримала Рада безпеки ООН. У Лівані Америка веде переговори про угоду, яка дозволить людям безпечно повернутися до своїх будинків в Ізраїлі та Південному Лівані.

"Настав час закрити ці угоди, усунути загрози Ізраїлю та набути більшої стабільності у ширшому регіоні Близького Сходу", - резюмував президент США.