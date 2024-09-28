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Ізраїль заявив про ліквідацію лідера розвідки "Хезболли"

Субота 28 вересня 2024 22:01
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Ізраїль заявив про ліквідацію лідера розвідки "Хезболли" Фото: ізраїльські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Вчора й сьогодні Ізраїль завдавав авіаударів по Бейруту. В результаті одного з них було ліквідовано високопоставленого керівника розвідки "Хезболли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як пише видання, в результаті одного з авіаударів по району Дахіє в Бейруті (столиця Лівану) було вбито високопоставленого керівника розвідки "Хезболли" Хасана Халіля Ясіна.

Згідно з заявою армії оборони Ізраїлю, Ясін співпрацював із наступальними підрозділами "Хезболли" та особисто планував терористичні атаки проти ізраїльських мирних жителів як на північному кордоні, так і в глибині ізраїльської території.

Повідомляється, що наразі терористичне угруповання "Хезболла" публічно не прокоментувало заяву Ізраїлю.

Ліквідація лідера "Хезболли"

Нагадаємо, що вчора внаслідок атаки Ізраїлю на ліванську столицю Бейрут було вбито лідера терористичного угруповання "Хезболла" Хасана Насралла.

Первинно у ЗМІ була суперечлива інформація про цю подію. Одні писали, що Насралла загинув, інші стверджували, що він живий. Однак сьогодні угруповання підтвердило загибель ватажка.

Президент США Джо Байден відреагував на ліквідацію Хасана Насралла і заявив, що смерть лідера "Хезболли" є мірою справедливості для його численних жертв, серед яких тисячі американців, ізраїльтян і ліванських мирних жителів.

Чим відомий Хассан Насралла і чому він став метою атаки Ізраїлю, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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