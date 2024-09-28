Израиль заявил о ликвидации лидера разведки "Хезболлы"
Вчера и сегодня Израиль наносил авиаудары по Бейруту. В результате одного из них был ликвидирован высокопоставленный руководитель разведки "Хезболлы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как пишет издание, в результате одного из авиаударов по району Дахие в Бейруте (столица Ливана) был убит высокопоставленный руководитель разведки "Хезболлы" Хасан Халиль Ясин.
Согласно заявлению армии обороны Израиля, Ясин сотрудничал с наступательными подразделениями "Хезболлы" и лично планировал террористические атаки против израильских мирных жителей как на северной границе, так и в глубине израильской территории.
Сообщается, что на данный момент террористическая группировка "Хезболла" публично не прокомментировала заявление Израиля.
Ликвидация лидера "Хезболлы"
Напомним, что вчера в результате атаки Израиля на ливанскую столицу Бейрут был убит лидер террористической группировки "Хезболла" Хасан Насралла.
Первично в СМИ была противоречивая информация о данном происшествии. Одни писали, что Насралла погиб, другие утверждали, что он жив. Однако сегодня группировка подтвердила гибель главаря.
Президент США Джо Байден отреагировал на ликвидацию Хасана Насралла и заявил, что смерть лидера "Хезболлы" является мерой справедливости для его многочисленных жертв, среди которых тысячи американцев, израильтян и ливанских мирных жителей.
Чем известен Хассан Насралла и почему он стал целью атаки Израиля, читайте в материале РБК-Украина.
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