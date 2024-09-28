Израиль заявил о ликвидации лидера разведки "Хезболлы"

Вчера и сегодня Израиль наносил авиаудары по Бейруту. В результате одного из них был ликвидирован высокопоставленный руководитель разведки "Хезболлы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как пишет издание, в результате одного из авиаударов по району Дахие в Бейруте (столица Ливана) был убит высокопоставленный руководитель разведки "Хезболлы" Хасан Халиль Ясин.

Согласно заявлению армии обороны Израиля, Ясин сотрудничал с наступательными подразделениями "Хезболлы" и лично планировал террористические атаки против израильских мирных жителей как на северной границе, так и в глубине израильской территории.

Сообщается, что на данный момент террористическая группировка "Хезболла" публично не прокомментировала заявление Израиля.