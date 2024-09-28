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Ізраїль заявив про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралла

Фото:Хасан Насралла (x.com/SH_NasrallahEng)
Автор: Наталія Юрченко

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралла. Він загинув внаслідок авіаудару по столиці Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛу.

Як заявляють в Ізраїлі, Насралла був ліквідований разом з командувачем південного фронту "Хезболли" Алі Каркі та іншими командири угруповування у Бейруті 27 вересня.

"Після точної розвідки ЦАХАЛу та ізраїльської служби безпеки винищувачі завдали цілеспрямованого удару по центральному штабу терористичної організації "Хезболла", який знаходився під землею під житловим будинком у районі Дахієх у Бейруті", - йдеться у повідомленні.

ЦАХАЛ зазначає, що удар було завдано в той час, коли вищий командний склад "Хезболли" зібрався у штаб-квартирі.

Ізраїль уточнює, що Хасан Насралла був головною особою "Хезболли", яка ухвалювала рішення, і стратегічним лідером організації.

 

Що цьому передувало

Нагадаємо, 27 вересня ізраїльська армія завдала удару по столиці Лівану - Бейруту. Як з'ясувалося, ціллю атаки був Хасан Насралла, який очолював угрупування "Хезболла" протягом 32 років.

У ЗМІ поширювалися чутки про долю Насралли після авіаудару Ізраїлю. Деякі видання повідомляли, що лідер бойовиків загинув, інші стверджували, що він живий. Видання Reuters писало, що Хасан Насралла після атаки не виходив на зв'язок.

Що відомо про Хасана Насралла та чому він став ціллю атаки Ізраїлю - у матеріалі РБК-Україна.

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ІзраїльЛіванХезболла