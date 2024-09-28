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Израиль заявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насралла

Фото:Хасан Насралла (x.com/SH_NasrallahEng)
Автор: Наталья Юрченко

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насралла. Он погиб в результате авиаудара по столице Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Как заявляют в Израиле, Насралла был ликвидирован вместе с командующим южным фронтом "Хезболлы" Али Карки и другими командирами группировки в Бейруте 27 сентября.

"После точной разведки ЦАХАЛа и израильской службы безопасности истребители нанесли целенаправленный удар по центральному штабу террористической организации "Хезболла", который находился под землей под жилым домом в районе Дахиех в Бейруте", - говорится в сообщении.

ЦАХАЛ отмечает, что удар был нанесен в то время, когда высший командный состав "Хезболлы" собрался в штаб-квартире.

Израиль уточняет, что Хасан Насралла был главным лицом "Хезболлы", принимавшим решение, и стратегическим лидером организации.

 

Что этому предшествовало

Напомним, 27 сентября израильская армия нанесла удар по столице Ливана - Бейруту. Как выяснилось, целью атаки был Хасан Насралла, возглавлявший группировку "Хезболла" в течение 32 лет.

В СМИ распространялись слухи о судьбе Насраллы после авиаудара в Израиль. Некоторые издания сообщали, что лидер боевиков погиб, другие утверждали, что он жив. Издание Reuters писало, что Хасан Насралла после атаки не выходил на связь.

Что известно о Хасане Насралле и почему он стал целью атаки Израиля - в материале РБК-Украина.

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ИзраильЛиванХезболла