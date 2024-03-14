Ізраїль завдав удару по Рафаху. ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командира ХАМАС

Нагадаємо, у віторок, 12 березня, із Сектору Газа евакуювали ще 47 громадян України. Місію з евакуації координували представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України та дипломатичні працівники українських посольств в Ізраїлі та Єгипті.

Спочатку евакуйованих громадян розмістили у готелі на території Єгипту. 12 березня українці прибули до Молдови за допомогою авіарейсу з Хургади, а звідти виїхали до Одеси на наземному транспорті.

Раніше ми писали, що бойовики ХАМАС погодилися зі зміненою пропозицією США про припинення вогню. Представники ХАМАС планують вирушити до столиці Єгипту Каїру найближчими днями для обговорення остаточних деталей та реалізації угоди.

У пропозиції, що надійшла від Білого дому, закликають бойовиків ХАМАСу в Газі звільнити жінок, людей похилого віку, поранених та заручників, і погодитися на тимчасове припинення бойових дій у війні з Ізраїлем, що має на меті забезпечити більш тривалий період припинення вогню.

Згідно з пропозицією, Ізраїль звільнить палестинських ув'язнених у співвідношенні 10 до одного до утримуваних заручників ХАМАСу. Угода також передбачає поступове повернення палестинців, переміщених із Гази.

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