Израиль нанес удар по Рафаху. ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира ХАМАС

В среду, 13 марта, израильские силы ударили по центру распределения продовольствия в восточной части Рафаха, на юге сектора Газа. Сообщают об одном погибшем и 22 раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке (UNRWA) и Israel Defense Forces .
Нападение произошло в то время, когда запасы продовольствия заканчиваются и в некоторых районах начинается голод.
Пресссекретарь БАПОР Джульетт Тума рассказала, что предположительно 60 человек работали на объекте.
Eliminated: Muhammad Abu Hasna, помощник в Hamás' Operations Unit, был прежде всего targeted и eliminated в области Rafah.
В связи с другими террористами деятельности, Хасна была ввергнута в управлении humanitarian aid and distributing it to Hamas operatives. pic.twitter.com/yz7vZFlI75 — Israel Defense Forces (@IDF) 13 марта, 2024
Напомним, во вторник, 12 марта, из Сектора Газа эвакуировали еще 47 граждан Украины . Миссию по эвакуации координировали представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины и дипломатические работники украинских посольств в Израиле и Египте.
Первоначально эвакуированных граждан разместили в гостинице на территории Египта. 12 марта украинцы прибыли в Молдову с помощью авиарейса из Хургады, а оттуда уехали в Одессу на наземном транспорте.
Ранее мы писали, что боевики ХАМАС согласились с изменившимся предложением США о прекращении огня . Представители ХАМАС планируют отправиться в столицу Египта Каира в ближайшие дни для обсуждения окончательных деталей и реализации соглашения.
В предложении, поступившем от Белого дома, призывают боевиков ХАМАСа в Газе освободить женщин, престарелых, раненых и заложников, и согласиться на временное прекращение боевых действий в войне с Израилем, целью которого является обеспечить более длительный период прекращения огня.
Согласно предложению, Израиль освободит палестинских заключенных в соотношении 10 к одному из удерживаемых заложников ХАМАСа. Соглашение также предусматривает постепенное возвращение палестинцев, перемещенных из Газы.
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