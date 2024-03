Израиль нанес удар по Рафаху. ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира ХАМАС

Eliminated: Muhammad Abu Hasna, помощник в Hamás' Operations Unit, был прежде всего targeted и eliminated в области Rafah.



В связи с другими террористами деятельности, Хасна была ввергнута в управлении humanitarian aid and distributing it to Hamas operatives. pic.twitter.com/yz7vZFlI75 — Israel Defense Forces (@IDF) 13 марта, 2024