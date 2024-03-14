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Израиль нанес удар по Рафаху. ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира ХАМАС

Фото: Израиль нанес удар по Рафаху. ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира ХАМАС (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

В среду, 13 марта, израильские силы ударили по центру распределения продовольствия в восточной части Рафаха, на юге сектора Газа. Сообщают об одном погибшем и 22 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке (UNRWA) и Israel Defense Forces .

Нападение произошло в то время, когда запасы продовольствия заканчиваются и в некоторых районах начинается голод.

Пресссекретарь БАПОР Джульетт Тума рассказала, что предположительно 60 человек работали на объекте.

Заявление Израиля

Напомним, во вторник, 12 марта, из Сектора Газа эвакуировали еще 47 граждан Украины . Миссию по эвакуации координировали представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины и дипломатические работники украинских посольств в Израиле и Египте.

Первоначально эвакуированных граждан разместили в гостинице на территории Египта. 12 марта украинцы прибыли в Молдову с помощью авиарейса из Хургады, а оттуда уехали в Одессу на наземном транспорте.

Ранее мы писали, что боевики ХАМАС согласились с изменившимся предложением США о прекращении огня . Представители ХАМАС планируют отправиться в столицу Египта Каира в ближайшие дни для обсуждения окончательных деталей и реализации соглашения.

В предложении, поступившем от Белого дома, призывают боевиков ХАМАСа в Газе освободить женщин, престарелых, раненых и заложников, и согласиться на временное прекращение боевых действий в войне с Израилем, целью которого является обеспечить более длительный период прекращения огня.

Согласно предложению, Израиль освободит палестинских заключенных в соотношении 10 к одному из удерживаемых заложников ХАМАСа. Соглашение также предусматривает постепенное возвращение палестинцев, перемещенных из Газы.

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ХАМАСИзраильПалестинаСектор ГазаУДАР