Израиль нанес удар по Рафаху. ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира ХАМАС

Напомним, во вторник, 12 марта, из Сектора Газа эвакуировали еще 47 граждан Украины . Миссию по эвакуации координировали представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины и дипломатические работники украинских посольств в Израиле и Египте.

Первоначально эвакуированных граждан разместили в гостинице на территории Египта. 12 марта украинцы прибыли в Молдову с помощью авиарейса из Хургады, а оттуда уехали в Одессу на наземном транспорте.

Ранее мы писали, что боевики ХАМАС согласились с изменившимся предложением США о прекращении огня . Представители ХАМАС планируют отправиться в столицу Египта Каира в ближайшие дни для обсуждения окончательных деталей и реализации соглашения.

В предложении, поступившем от Белого дома, призывают боевиков ХАМАСа в Газе освободить женщин, престарелых, раненых и заложников, и согласиться на временное прекращение боевых действий в войне с Израилем, целью которого является обеспечить более длительный период прекращения огня.

Согласно предложению, Израиль освободит палестинских заключенных в соотношении 10 к одному из удерживаемых заложников ХАМАСа. Соглашение также предусматривает постепенное возвращение палестинцев, перемещенных из Газы.

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