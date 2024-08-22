Ізраїль вдарив по нових позиціях терористів "Хезболла" у Лівані

Зазначається, що ізраїльські солдати ідентифікували терористичний осередок, який раніше випустив ракети у напрямку району Заріт. Він діяв у будівлі в районі Шихін на півдні Лівану. Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по цій будівлі.

Крім того, ЦАХАЛ вдарив по військовій структурі "Хезболли" в районі Кфаркела на півдні Лівану. Також ударів було завдано для усунення загрози в районах Айта аш-Шаб і Аальма ель-Чаєб на півдні Лівану.