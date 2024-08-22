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Ізраїль вдарив по нових позиціях терористів "Хезболла" у Лівані

Фото: ізраїльські військові продовжують атакувати позиції "Хезболла" в Лівані (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В середу, 21 серпня, армія Ізраїлю завдала удару по осередку терористів "Хезболли" на півдні Лівану, що обстрілював ізраїльську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що ізраїльські солдати ідентифікували терористичний осередок, який раніше випустив ракети у напрямку району Заріт. Він діяв у будівлі в районі Шихін на півдні Лівану. Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по цій будівлі.

Крім того, ЦАХАЛ вдарив по військовій структурі "Хезболли" в районі Кфаркела на півдні Лівану. Також ударів було завдано для усунення загрози в районах Айта аш-Шаб і Аальма ель-Чаєб на півдні Лівану.

Атаки Ізраїлю по терористах "Хезболла"

У вівторок, 20 серпня, ізраїльська армія завдала ударів по позиціях терористів у районі Матмура на півдні Лівану. Також ЦАХАЛ знову вдарила по складах зброї "Хезболли" у районі Бекаа.

Днями армія Ізраїлю ліквідувала високопоставлених терористів ХАМАС, що вбили ізраїльтянина.

Крім того, Ізраїль атакував військові об'єкти "Хезболли" у двох районах на півдні Лівану.

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Ізраїль