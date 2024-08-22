Израиль ударил по новым позициям террористов "Хезболла" в Ливане

Отмечается, что израильские солдаты идентифицировали террористическую ячейку, которая ранее выпустила ракеты в направлении района Зарит. Она действовала в здании в районе Шихин на юге Ливана. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по этому зданию.

Кроме того, ЦАХАЛ ударил по военной структуре "Хезболлы" в районе Кфаркела на юге Ливана. Также удары были нанесены для устранения угрозы в районах Айта аш-Шаб и Аальма эль-Чаеб на юге Ливана.