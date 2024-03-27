Ізраїль завдав удару по Лівану: є загиблі

Війна Ізраїлю проти ХАМАС

Бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС 7 жовтня 2023 року атакували Ізраїль із території Сектору Газа. Після цього Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа.

Також прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху визначив основну мету операції повне знищення оперативних та урядових можливостей ХАМАС та звільнення заручників. Крім того, він заявив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення у Рафах.

У лютому Армія Ізраїлю завдала серії ударів по спостережним пунктам бойовиків на півдні Лівану. Вони зазначили, що дія спрямована "у відповідь на два запуски ракет з Лівану, які впали на відкритій місцевості".

Крім того, на півночі Гази понад 1,1 мільйона людей переживають умови, які схожі на голод. За даними ООН, такий розвиток подій є неминучим і може розпочатися до травня та поширитися на анклав до липня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.